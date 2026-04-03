CBT Italia, la bici giusta nasce dall’ascolto

Nel panorama sempre più competitivo del ciclismo di alta gamma, C.B.T. ITALIA continua a distinguersi non solo per la qualità delle proprie biciclette, ma soprattutto per un approccio al cliente che richiama da vicino quello delle grandi case automobilistiche: completo, diretto e fortemente personalizzato.

Uno degli aspetti più interessanti per chi desidera acquistare una bicicletta C.B.T. ITALIA riguarda proprio le modalità di accesso al prodotto, pensate per adattarsi alle diverse esigenze del ciclista moderno, senza mai rinunciare alla consulenza tecnica e al contatto umano.

La prima, e più immersiva, esperienza d’acquisto è rappresentata dallo showroom aziendale di Cuneo. Qui, presso la sede produttiva, è possibile visionare l’intera gamma 2026 ROAD, GRAVEL ed E-BIKE, toccando con mano ogni modello e apprezzandone dettagli, geometrie e finiture.

L’accesso è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16:30, ma è fortemente consigliato fissare un appuntamento. Questo consente al cliente di essere seguito individualmente da un membro del team C.B.T. ITALIA, trasformando la visita in una vera e propria consulenza su misura.

Non si tratta infatti di una semplice vendita: l’acquisto di una bicicletta prevede un’accurata presa misure e uno studio approfondito della taglia più idonea, elementi fondamentali per garantire prestazioni e comfort. A questo si aggiunge il supporto tecnico nella scelta delle specifiche, calibrate sulle reali esigenze del ciclista, che si tratti di performance, endurance o utilizzo misto.

Per chi non può raggiungere Cuneo, C.B.T. ITALIA ha sviluppato una modalità di acquisto altrettanto efficace: la vendita a distanza con spedizione diretta. In questo caso, l’intero processo viene gestito telefonicamente insieme a un professionista del team, che diventa il referente unico del cliente. Dalla configurazione della bici fino alla consegna, passando per ogni fase intermedia, il rapporto resta diretto e continuativo. Un approccio che prosegue anche nel post-vendita, dove l’azienda mantiene la promessa di “coccolare” il cliente, garantendo assistenza e supporto costante.

Non manca poi l’opzione tradizionale, pensata per chi preferisce affidarsi al proprio negoziante di fiducia. Il cliente può infatti richiedere al rivenditore di contattare direttamente C.B.T. ITALIA: sarà il negozio a gestire la consegna finale della bicicletta. Una soluzione che non comporta alcuna variazione di prezzo per l’utente finale, mentre al rivenditore viene riconosciuta una provvigione, creando così una sinergia virtuosa tra azienda e territorio.

A completare il quadro, è in fase di lancio un e-commerce di nuova generazione, progettato per offrire un’esperienza d’acquisto moderna e intuitiva. Anche in questo caso, però, la tecnologia non sostituirà il valore umano: resterà sempre attiva la possibilità di contattare il team per ricevere una consulenza personalizzata.

Il vero punto di forza di C.B.T. ITALIA emerge però nel post-vendita. L’azienda invita i propri clienti a considerarla come una vera e propria concessionaria: un punto di riferimento costante, anche dopo l’acquisto. Per tagliandi, interventi o semplici necessità tecniche, è sempre possibile rivolgersi direttamente alla casa madre. Anche a distanza, ogni cliente può contare su un referente dedicato, pronto a offrire supporto continuo.

Un livello di attenzione che rappresenta un plus concreto e distintivo, soprattutto se affiancato a una politica di prezzi estremamente competitiva. C.B.T. ITALIA propone infatti biciclette di alta gamma a condizioni dirette di fabbrica, rendendo accessibile il mondo delle “supercycles” senza compromessi su qualità, componentistica o personalizzazione.

In un mercato dove spesso il rapporto con il cliente si esaurisce al momento dell’acquisto, C.B.T. ITALIA sceglie una strada diversa: costruire un legame duraturo, fatto di competenza, disponibilità e presenza reale. Un modello che guarda al futuro, ma con solide radici dettate da un’esperienza maturata in 75 anni di attività.

Mystero Dura-Ace R9270 Di2

Gruppo Shimano Dura-Ace Di2 12v

Ruote Newmen Streem Vonoa (49/54 mm)

Peso: 6,960 kg

Prezzo: 5.590 €

Mystero Dura-Ace Black Edition

Gruppo Shimano Dura-Ace Di2 12v

Ruote Newmen Advanced A.50

Stessa piattaforma, stessa anima

Prezzo: 4.770 €

Mystero Ultegra R8170 Di2

Gruppo Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc 12 velocità

Ruote Newmen Advanced A.50 in carbonio

Peso dichiarato: 7,560 kg (taglia 52)

Prezzo: 3.771 €

Scopri il resto della gamma Mystero su www.cbtitalia.com — Tel. 0171/402380 — WhatsApp 339 206 8046 Instagram: cbt.italia — Facebook: Cbt Italia



CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30