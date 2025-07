Ventimiglia, 515mila euro per liberare due stabili dall'amianto: concluso l'intervento in via Caduti del Lavoro (Foto e video)

E' di 515mila euro il costo complessivo dell’intervento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 della Regione Liguria, che ha visto la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto e il successivo rifacimento con pannelli in lamiera grecata coibentata delle coperture di due stabili, di edilizia residenziale pubblica, siti rispettivamente ai numeri civici 24-26-28 e 30-32-34-36 in via Caduti del Lavoro a Ventimiglia. Trenta gli alloggi coinvolti, dove sono state, inoltre, eseguite le impermeabilizzazioni, ove necessario, e realizzate le nuove lattonerie a completamento della copertura.

L’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola ha svolto oggi, insieme ai consiglieri regionali Enrico Ioculano e Walter Sorriento, al sindaco Flavio Di Muro, all'assessore Milena Raco, al consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella e all’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, un sopralluogo degli stabile alla fine dei lavori. "Abbiamo portato a compimento un lavoro atteso da anni che libera ufficialmente dall'amianto 30 alloggi e le famiglie che li abitano" - sottolinea l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola - "Un intervento sul quale abbiamo investito risorse significative, oltre 500mila euro, con l'obiettivo di rendere gli edifici di edilizia residenziale pubblica sempre più confortevoli e all'avanguardia. Dal 2017 a oggi sono circa 150 gli appartamenti che hanno subito o subiranno, come quelli di via Caduti del lavoro, la rimozione del materiale suddetto. Quest'opera si unisce al maxiprogetto di via Gallardi, in fase conclusiva, che garantirà la ristrutturazione totale di due palazzine e dei 59 alloggi che le compongono per 5 milioni di euro. Abbiamo, inoltre, programmato l'acquisto di oltre 25 nuovi alloggi sul territorio per un totale di circa 3 milioni di euro. In totale negli ultimi anni la Regione Liguria ha, quindi, investito, nella sola città di Ventimiglia, oltre 8,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale. Una cifra senza precedenti che testimonia la grande attenzione riservata alla città di confine”.

“Ringrazio Regione Liguria e Arte Imperia per questo importante intervento di bonifica dall’amianto dai tetti delle case popolari di via Caduti del Lavoro" – dice il sindaco Flavio Di Muro - "Un intervento reso possibile grazie a una 'filiera istituzionale' che funziona e sta continuando a dare i suoi frutti a favore dello sviluppo della città di Ventimiglia. Si tratta di un importante segnale di attenzione, anche a fronte della cifra impegnata, a favore dei cittadini ventimigliesi e delle connesse esigenze di salubrità degli spazi”. "E' un grande risultato. E' un intervento profondamente sentito e voluto da questa amministrazione e da tutta la comunità" - aggiunge il consigliere provinciale e consigliere comunale, che fu consigliere delegato ad Arte Imperia, Gabriele Amarella - "Con la fine di questo cantiere istituiamo degli ambienti consoni a una società civile mettendo in prima fila la salute di ogni cittadino".