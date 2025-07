Sanremo: necessario abbattimento di un albero pericolante al ‘belvedere’ dei giardini Regina Elena

Questa mattina il Servizio Verde è intervenuto ai giardini Regina Elena per l'abbattimento di un Pinus halelepensis, sito nell'area Belvedere. L'abbattimento, secondo quanto confermato dal comune matuziano, si è reso necessario a seguito di trasmissione (da parte dell'agronomo incaricato Roberto Garzoglio), di una relazione in cui sono state evidenziate numerose criticità, tali da ascrivere la pianta come propensa al cedimento (classe D, ovvero classe di criticità maggiore) a causa, tra l’altro, di una significativa inclinazione del busto e della chioma in direzione dell’area in cui verranno posizionati i giochi dei bambini.

Trattandosi di una specie “con legnosità fragile e suscettibile a rotture in condizione di stress fisiologico, tenendo conto che l'inclinazione attuale è indice di una possibile compromissione di parte degli apparati radicali e dell'equilibrio biomeccanico dell'albero” – si legge nella relazione, il Servizio Verde è intervenuto nel rimuovere la pianta, a tutela dell’incolumità dei fruitori dell’area, come indicato dal Protocollo SIA (Valutazione di Stabilità degli Alberi) che prevede, appunto, che le piante classificate come D vengano abbattute. Nel periodo adatto al regolare attecchimento e accrescimento delle piante, l’albero verrà poi sostituito con un esemplare idoneo.