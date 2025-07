Sanremo: Francesco Pannofino torna nella sua Liguria per 'Il Carnevale degli animali'

Dopo il successo della serata inaugurale della Sanremo Summer Symphony, con Bruno Bozzetto ospite d’eccezione accanto all’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, la rassegna crossover prosegue giovedì 10 luglio all'Auditorium Franco Alfano con un’altra imperdibile performance.

Si tratta de ‘Il carnevale degli animali, Grande fantaisie zoologique’ per due pianoforti e orchestra. L’opera più celebre del musicista francese Camille Saint-Saëns fu scritta nel febbraio 1886. Ispirandosi alle sue note Chiara Carminati ha dato vita a poesie e rime raccolte in un libro, edito da Rizzoli Libri, con le illustrazioni di Roberta Angaramo.

“Poesie che per la prima volta saranno portate sul palco dell’Auditorium Alfano grazie alla straordinaria voce e all’interpretazione dell’attore e doppiatore Francesco Pannofino“ - racconta il M° Giancarlo De Lorenzo che ha ideato questo concerto al quale prenderanno parte anche due straordinari pianisti: Gala Christiakova e Diego Benocci.

Se la maggior parte delle composizioni di Saint-Saëns hanno un’impronta seriosa, Le Carnaval des animaux, trabocca di humor e ironia in ogni suo aspetto.

“Il libro di Chiara Carminati ci ha colpito, ha saputo cogliere lo spirito dell’opera di Saint-Saëns creando un ponte tra il mondo della musica, quello della poesia e l’immaginario dei bambini” - prosegue il M° De Lorenzo - “Siamo felici di accostare alle sue rime una voce eccezionale come quella di Pannofino, capace di essere ruvida o vellutata, e il volto di un interprete ironico, empatico e familiare: una combinazione perfetta per conquistare grandi e piccoli”.

In attesa del concerto di giovedì Francesco Pannofino ha diffuso un video-messaggio sui social in cui invita il pubblico della “sua Liguria” a partecipare alla serata: https://www.instagram.com/p/DLzsdwEsnF_/

L’attore è infatti nato a Pieve di Teco, piccolo borgo ligure dell’entroterra di Ponente che, nel 2013, gli ha conferito la cittadinanza onoraria a riconoscimento dell’affetto reciproco e dell’orgoglio della comunità locale nei suoi confronti.

A Pieve di Teco, Pannofino ha trascorso i primi cinque anni di vita. In seguito la sua famiglia, seguendo i trasferimenti del padre carabiniere, si è trasferita prima Imperia e poi, in età da Liceo, a Roma. Pannofino racconta divertito che proprio in un convento a Imperia è stato notato il suo precoce talento: i Frati Cappuccini di piazza Roma lo sceglievano sempre per leggere a voce alta i testi sacri!

Programma completo della serata e biglietti su: https://www.sanremosummersymphony.com/10-luglio-il-carnevale-degli-animali-con-francesco-pannofino/

Programma completo de “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI”

Camille Saint-Saëns

1. Introduzione e marcia reale del leone – Andante maestoso

2. Galli e galline – Allegro moderato

3. Emioni (animali veloci) – Presto furioso

4. Tartarughe – Andante maestoso

5. Elefante- Allegretto pomposo

6. Canguri – Moderato

7. Acquario- Andantino

8. Personaggi dalle lunghe orecchie – Tempo ad libitum

9. Il cucù nel bosco – Andante

10. La voliera- Moderato grazioso

11. Pianisti – Allegro moderato

12. Fossili- Allegro ridicolo

13. Il cigno – Andantino grazioso

14. Finale – Molto allegro