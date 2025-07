Carlin’s Boys, l’appello di Tinelli: “Servono spazi e collaborazione per far rinascere il calcio a Sanremo”

In un momento di tensione tra le società sportive Virtus e Sanremese, interviene anche la Carlin’s Boys. A farlo è il presidente onorario Gianni Maria Tinelli, che attraverso una nota lancia un appello al Comune e invita a evitare polemiche: "In qualità di Presidente Onorario della società Carlin's Boys, mi permetto di entrare nella diatriba sportiva fra Virtus e Sanremese. La Carlin's fa parte della storia del calcio matuziano.Oggi purtroppo per una serie di cambiamenti societari non troppo felici, siamo costretti a elemosinare orari per poter accedere alle strutture sportive in modo da far rinascere questa gloriosa società. Insieme allo staff dirigenziale stiamo ricostruendo una prima squadra ed un settore giovanile, di conseguenza gli spazi per gli allenamenti sono una necessità primaria. La Carlin's, nata nel lontano 1946, aveva a disposizione uffici e campi da gioco presso lo stadio Comunale e successivamente a Pian di Poma. Oggi in seguito alla ristrutturazione degli spogliatoi ,siamo in attesa di sapere se avremo ancora un locale a disposizione.. Non facciamo polemiche inutili, perchè se il Comune ha ritenuto giusto affidare ancora per un anno il campo di Pian di Poma alla Sanremese, vuol dire che troveremo un accordo con la stessa. Una cosa è certa, se noi avessimo potuto ottenere il campo del Grammatica, non avremmo bisogno di altro, se non il campo di Pian di Poma per le partire della domenica. Una mia considerazione personale, se si creasse un campo da calcio in più, sicuramente si riuscirebbe ad accontentare tutte le società calcistiche della città. Ricostruiamo un campo di calcio come c'era una volta".