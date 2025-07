'Arma Summer Shopping' bis: successo per l'evento organizzato da Confartigianato Imprese (foto)

Domenica 6 luglio le vie centrali di Arma di Taggia si sono animate con la seconda edizione di “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari”, organizzata da Confartigianato Imprese in collaborazione con il Comune di Taggia, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi.

Lungo Via Boselli e Via Cornice, dalle 10 alle 19, si è svolta una giornata di shopping all’aperto, animata da musica e momenti di socialità, che ha coinvolto cittadini, turisti e operatori in un clima positivo e partecipato.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci ha pensato Antonio Palladino del Bar Pour Parler, che si è occupato con entusiasmo dell’intrattenimento musicale, portando l’animazione in entrambe le vie interessate e contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

Numerose le attività aderenti, tra esercizi storici e nuove presenze. Sissi.O (Luxury brand abbigliamento e accessori donna), Gradi & Gradi (biancheria per la casa, tendaggi e abbigliamento), Incantesimo (abbigliamento e accessori bambini), Monica & Dani Fashion (abbigliamento e accessori donna), Bar Pour Parler, Cafè Tiffany, Ma Ge’ (prodotti da forno), Gelateria Ola, Focacceria DiNorma, Parrucchieri Gori (prodotti bellezza), Giochi & GIocattoli, No Art (abbigliamento uomo), Arké (abbigliamento donna), Pensieri Bijoux (bigiotteria), CMP Store Imperia (abbigliamento sportivo), Gruppo Coapi (sanificazione), Daniela Larese (bigiotteria realizzata a mano), La Bottega di Bajardo (ravioli e prodotti da forno), Azienda Agricola Il Soffione (aglio), Fabio Cordovani(pentole e padelle), Cristian Brusco (abbigliamento uomo), Luigini Falato (libri) Giovanni Arangio (tessuti), Claudio Fiuzzi (borse), Dennis Esposito (abbigliamento bambini), Giovanni Palumbo (collezionismo Pokemon), El Haddani Lebdaoni (costumi da mare).

Alla manifestazione hanno preso parte anche i banchetti del Mercatino Solidale e dell’UNICEF, a testimonianza della volontà di affiancare alla promozione commerciale uno spazio di attenzione al sociale.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa seconda edizione – dichiara Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia –. Abbiamo registrato una buona affluenza, con un clima positivo e operatori soddisfatti. Ringrazio tutti i partecipanti e l’Amministrazione comunale per il supporto. Questi eventi rafforzano il tessuto economico locale e creano relazioni tra commercio e comunità».

Confartigianato Imperia prosegue così il proprio impegno a favore delle attività locali, promuovendo iniziative capaci di generare rete, visibilità e opportunità per tutto il tessuto economico del territorio.