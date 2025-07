Percorso formativo post scuole medie, Orientamenti Summer fa tappa a Dolceacqua (Foto)

Un'opportunità per scegliere il percorso formativo post scuole medie. "Un’occasione imperdibile per scoprire, confrontarsi, orientarsi e ispirarsi" - dicono gli organizzatori - "Abbiamo ancora posti disponibili e vogliamo riempire la sala di energia e curiosità".

Per l'occasione sono previsti laboratori, incontri, testimonianze e tante opportunità per guardare al futuro con occhi nuovi. "A dare il via alla giornata ci sarà anche l’assessore regionale Marco Scajola con un saluto speciale" - svelano gli organizzatori - "La sala polivalente sarà pronta ad accoglierci per vivere insieme una giornata intensa e stimolante".