Non c'è pace per la statale 20: un enorme albero cade sulla strada tra Fontan e St Dalmas de Tende, circolazione sospesa

Seconda settimana di riapertura del Tenda e nuovo lunedì di fasce orarie. Ma le cose, oggi, sono decisamente più complicate a causa della caduta di un albero di grandi dimensioni sulla RD 604, la prosecuzione francese della statale 20 del colle di Tenda. Il fatto tra Fontan e St Dalmas de Tende.

Al momento la circolazione in quella zona è interrotta a tempo indeterminato. Sul posto stanno già lavorando per tagliare l'enorme albero, rimuoverlo e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Sul posto anche il sindaco di Tenda, che sta seguendo le operazioni. Non ci sono persone coinvolte né danni materiali alla strada.

La prossima fascia oraria di apertura del tunnel di Tenda è dalle 12.30 alle 14.30. Prima di mettersi in viaggio conviene verificarne l'apertura.