Camporosso protegge il patrimonio verde: al via trattamenti preventivi e curativi su palme e tigli (Foto)

Camporosso mette in atto trattamenti preventivi e curativi per proteggere palme e tigli presenti sul territorio comunale.

Interventi necessari per proteggere il patrimonio verde cittadino. "Nei giorni scorsi sono stati effettuati trattamenti endoterapici su alcune palme situate nel territorio comunale, in particolare nel lungomare De Andre’ e in via San Rocco. L’intervento ha l’obiettivo di proteggere le piante da gravi infestazioni causate da parassiti come il Punteruolo rosso e la Paysandisia archon, insetti particolarmente dannosi che possono portare alla morte della pianta" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Il trattamento ha funzione sia preventiva che curativa, qualora l’infestazione sia in fase iniziale".

"Un ulteriore trattamento è stato eseguito su alcuni tigli nel centro di Camporosso, per contrastare la presenza di afidi (Eucallipterus tiliae), responsabili della produzione della cosiddetta melata, una sostanza zuccherina e appiccicosa che crea disagi a cittadini e veicoli" - dice il primo cittadino - "La tecnica adottata è quella dell’endoterapia, un metodo a basso impatto ambientale che consiste nell’iniettare il principio attivo direttamente nel tronco della pianta. Questo consente un’azione mirata ed efficace, evitando la dispersione di sostanze nell’ambiente e garantendo una maggiore tutela della salute pubblica. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta G.E.A. S.r.l. di Savona, realtà specializzata e con comprovata esperienza nel settore dei trattamenti fitosanitari ed endoterapici".