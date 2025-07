Family Band Gospel Choir di Vallecrosia si esibisce a Milano, il sindaco Perri: "Un orgoglio"

Family Band Gospel Choir di Vallecrosia si esibisce a Milano. Oggi, sabato 5 luglio, il cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano si trasformerà, infatti, in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere l’ Italian Gospel Choir , il coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel, pronto a regalare al pubblico una serata indimenticabile di musica, emozioni e spiritualità.

Dopo dieci anni, l'Italian Gospel Choir torna a Milano con tutta la sua potenza espressiva: 250 coristi da ogni parte d’Italia daranno vita a due ore di puro gospel, in un repertorio che unisce ritmi contemporanei e radici profonde, omaggiando i grandi maestri del genere. A dirigere questa straordinaria 'nazionale del gospel' ci saranno Francesco Zarbano (presidente) e Alessandro Pozzetto (direttore), affiancati per la prima volta da Alex Negro nel ruolo di vicedirettore. La parte musicale sarà affidata all’Italian Gospel Band, guidata dal pianista Ivan Zuccarato, che è una realtà d’eccellenza nel panorama musicale italiano, insignita di due medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e che vanta oltre vent’anni di storia, da memorabili esibizioni sul Sagrato del Duomo di Milano a tournée internazionali di prestigio. Vallecrosia sarà presente all'evento con un’importante rappresentanza del Family Band Gospel Choir guidato da Sonia Carioli e sostenuto in platea dal resto del coro.

“E’ sempre un orgoglio partecipare agli eventi di prestigio di questa straordinaria formazione nazionale" - dice Sonia Carioli - "Noi del Family Band Gospel Choir porteremo sul palco del Castello Sforzesco di Milano la nostra gioia e l’entusiasmo che scaturiscono dalla passione per questo genere musicale e da un duro lavoro di studio che da mesi stiamo affrontando per essere preparati e all’altezza di un insieme corale di tale importanza".