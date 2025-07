Musica, cibo e divertimento a Sanremo per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro (Foto)

Un successo i festeggiamenti parrocchiali san Siro a Sanremo.

"Cosa c'è di meglio che trascorrere una serata d'estate all' aperto, con musica e buon cibo preparato all'istante, comodamente seduti e serviti ai tavoli da camerieri fantastici, magari insieme ai propri amici? Il menù è ormai un classico: bruschette, pasta alla San Siro, pasta al pesto, rostelle, salsiccia, frittura di totani con verdure, condiglione, patate fritte, anguria; vino, birra, bibite. E c'è pure l'opzione take away" - dice il Comitato festeggiamenti parrocchiali san Siro -"La piazza gremita, le persone contente, una musica gradevole e coinvolgente, il venticello che invoglia a rimanere fuori fino a tardi: e poi loro, un esercito di volontari con le magliette arancioni per renderli immediatamente visibili. Solitamente si ringraziano gli sponsor, i partecipanti ma un grazie speciale va di sicuro a tutti coloro che si mettono a disposizione con il sorriso e la gentilezza di cui sono capaci per accontentare chi ha scelto di passare la sera a san Siro".

"Se vi siete persi questa occasione, oppure se vi siete trovati bene e volete tornare, nessun problema: stasera si replica!" - afferma il Comitato festeggiamenti parrocchiali san Siro - "Grazie all'orchestra 'Tony Del Core, Rita e gli evergreen'. Siete tutti invitati!".