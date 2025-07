Ventimiglia, rapina sventata dal viceispettore della polizia di frontiera: il plauso del gruppo Alziamo i Toni

Il gruppo Alziamo i Toni plaude al coraggio del viceispettore della polizia di frontiera che ha sventato una rapina a Ventimiglia. Un uomo è stato, infatti, arrestato in flagranza di reato grazie al pronto intervento del viceispettore, aggredito durante un tentativo di rapina ai danni di un supermercato situato nei pressi dell’ufficio di polizia.

"È doveroso ringraziare il viceispettore della polizia di frontiera per il gesto compiuto" - commenta il gruppo Alziamo i Toni - "E' intervenuto con sprezzo del pericolo e dedizione alla divisa, propri di chi si impegna ogni giorno per proteggere tutti noi. Come lui, per fortuna, ne esistono molti altri".

"Troppo spesso passa inosservato quello che le forze dell'ordine pongono in essere al fine di proteggere la nostra incolumità" - sottolinea - "Non dobbiamo mai dimenticare che dietro a questi paladini, ci sono anche famiglie, mogli, compagne, figli, come anche mariti e compagni che li e le aspettano a casa, coscienti del rischio che potrebbero correre".