Bajardo ricorda il suo “gigante buono”: torna il memorial dedicato a Jose Littardi

Un appuntamento carico di memoria e affetto, per non dimenticare una figura che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità e oltre. Torna anche quest’anno a Bajardo il Memorial Jose Littardi, evento sportivo e umano giunto alla sua ottava edizione e dedicato al compianto sindaco scomparso improvvisamente nel febbraio del 2017 all’età di 65 anni.

Il memorial - un raduno di auto storiche che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’entroterra sanremese – sarà molto più di una semplice manifestazione sportiva: sarà una giornata di comunità, di condivisione e di valori, quelli che Jose ha incarnato per tutta la vita. Dalle sue origini a Bajardo al successo come ristoratore nel Principato di Monaco, Jose Littardi è sempre rimasto fedele a una visione della vita fatta di umanità, impegno e generosità.

Il programma dell’8° Memorial Jose – Raduno di Auto Storiche a Bajardo, in calendario per domani (sabato 5 luglio), prevede il ritrovo alle ore 9:00 in zona San Rocco, al bivio Bajardo–Apricale, nei pressi dei giardini del Parco delle Rimembranze. A seguire, dalle 9:00 alle 12:00, è prevista la “passeggiata” dei veicoli storici lungo la strada Apricale–Bajardo, dal bivio di Vetta a San Rocco. Dopo una pausa, le auto torneranno in strada per una seconda “tornata” sullo stesso percorso, dalle 14:30 alle 17:00. Tutti gli appassionati presenti avranno la possibilità di salire a bordo delle auto d’epoca come passeggeri, per vivere in prima persona l’ebbrezza della velocità... in versione storica.

Lo chiamavano il “gigante buono”. E non era solo per la sua imponente statura, ma per il modo in cui sapeva ascoltare, accogliere e aiutare, spesso in silenzio, lontano dai riflettori. Come quando, da sindaco, mise di tasca propria dei soldi per aiutare il Comune, o come quando, nel suo ristorante monegasco, ospitò i bambini del Gaslini e i terremotati dell’Aquila, aprendo le porte del suo locale e del suo cuore.

Amico personale del principe Alberto di Monaco – che più volte si è recato a Bajardo per degustare olio e trascorrere del tempo con lui – Littardi ha saputo costruire ponti tra mondi diversi, tra il piccolo borgo ligure e il cuore pulsante del Principato, sempre con quella semplicità disarmante che lo ha reso amato da tutti.

Il memorial che porta il suo nome è un modo per tenere viva la sua memoria nel modo più coerente con la sua vita: attraverso la partecipazione, lo sport, e l’incontro tra persone. Perché Jose Littardi era così: un uomo che univa, e che oggi, a distanza di anni, continua a farlo.