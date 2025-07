Sanremo, turisti danesi scrivono al Sindaco: "La città è troppo sporca e piena di buche"

"Al sindaco e all'ufficio pulizie,

Siamo sorpresi che Sanremo sia diventata così sporca. Viviamo a Copenaghen, in Danimarca, ma abbiamo comprato una proprietà a Sanremo perché amiamo l'Italia. È un vero peccato che trabocchi di sacchi della spazzatura e bottiglie vuote. Perché i bidoni della spazzatura sono così piccoli e perché ce ne sono così pochi? Questa foto è di ieri…



Il Comune dovrebbe inviare un'e-mail a tutti i residenti di Sanremo dicendo loro di buttare la spazzatura nei bidoni appositi. Ci piacerebbe tanto poter mostrare ai nostri amici e familiari che vengono a visitare una città pulita! Invece possiamo mostrare loro questa (la foto) e parassiti sotto forma di topi. Spero davvero che il Comune si svegli. Fate una passeggiata lungo Via Galileo Galilei e osservate attentamente tutte le buche sulla strada, sul marciapiede e vicino alle griglie delle fogne: non dovreste assicurarvi che vengano riparate? Quali sono i piani per i lavori di asfaltatura ecc. sulla strada che va dal Conad di Via Galilei al Don Orione?

In Danimarca verrebbe fatto immediatamente e anche qui nella ricca Italia settentrionale dovrebbe essere una cosa semplice da fare. A ogni città fa bene apparire pulita e ordinata. Un desiderio è che il marciapiede tra Via Galileo Galilei e Porta San Giuseppe venga pulito a fondo.



Grazie per aver allestito il tunnel sotto Corso Imperatrice con delle belle vetrine. Buona estate!

Peter Øxenwad, René Elnegaard".