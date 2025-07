Fitness, wellness, attività per bambini e mindfulness: al via Bordighera Sun&Fun (Foto)

Fitness, wellness, attività per bambini e mindfulness a Bordighera. Hanno preso ufficialmente il via ieri gli appuntamenti gratuiti che animeranno vari punti della città, dalle 8 alle 21, durante l'estate.

"Al via Bordighera Sun&Fun, il programma di animazione che fino al 1° settembre proporrà 162 appuntamenti gratuiti all’insegna di fitness, wellness, attività per bambini, mindfulness in Rotonda di Sant’Ampelio, giardini Monet, chiosco della musica, Beodo" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

Ogni lunedì alla Rotonda di Sant'Ampelio alle 8 sono previsti appuntamenti di postural stretch, alle 8.50 di pilates & flexibility mentre alle 19 di macumba fitness. Al martedì, invece, alla Rotonda di Sant'Ampelio alle 8 vi sarà il risveglio muscolare, alle 8.50 pilates mentre alle 19 al Beodo, con ritrovo in piazza del Popolo, una camminata consapevole.

Il mercoledì alle 8 alla Rotonda di Sant'Ampelio ci sarà super G.A.G., alle 18 al chiosco della musica il laboratorio musicale bimbi mentre alle 21 alla Rotonda Sant'Ampelio ci si potrà scatenare con i balli di gruppo. Il giovedì alla Rotonda di Sant'Ampelio alle 8 sono in programma stretch & core mentre alle 8.50 pilates balance barre. Infine, alle 19 ai giardini Monet, vi sarà mindfullness sulle orme di Monet.

Tutti i venerdì alla Rotonda di Sant'Ampelio alle 8 si potrà fare stretching, alle 8.50 pilates balance barrre e alle 21 macumba kidz. I sabati alla Rotonda di Sant'Ampelio alle 8.30 ci si potrà cimentarsi con totale body workout e alle 9.20 con pilates mentre domenica alla rotonda di Sant'Ampelio alle 8.50 è previsto un risveglio muscolare.

"Siamo giunti alla settima edizione: un bel traguardo per la nostra idea di coinvolgere cittadini e turisti in tante attività regalando un’estate di energia e divertimento" - sottolinea il primo cittadino.