Sanremo: cadavere trovato questa mattina sul bagnasciuga dei 'Tortuga' alla Foce, indagini della Guardia Costiera (Foto)

Il cadavere di un uomo è stato trovato, questa mattina, dai bagnini dello stabilimento ‘Tortuga’, nella zona a ridosso del quartiere Foce a Sanremo. Si tratta di un anziano, trovato sul bagnasciuga vestito ma senza documenti. I titolari dello stabilimento hanno immediatamente avvertito la Guardia Costiera che, coordinata dal Comandante Isabella De Luca, stanno svolgendo le indagini del caso.

Difficile, almeno per il momento, risalire alle generalità dell’uomo, che potrebbe essere un pescatore finito in acqua nel corso della notte. Non è da escludere che il cadavere sia stato trascinato a terra dalle onde e che l’uomo sia finito in acqua in un’altra zona.

La motovedetta della Guardia Costiera sta pattugliando lo specchio acqueo antistante la zona per cercare eventuali altri indizi. Sul posto è intervenuto anche il medico legale e, sicuramente, sarà disposto l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.