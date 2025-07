E' stato celebrato, domenica scorsa, il passaggio del collare dell’Inner Wheel Club di Sanremo per l’anno sociale 2025/2026 tra la Presidente uscente Maria Claudia Torlasco Mastelli e la nuova Presidente Marina Remaggi Amato. La serata è iniziata con la spillatura della nuova socia Carla Cravaschino, già attiva in passato con il nostro Club grazie alla sua maestria come decoratrice floreale, nonchè della prima socia onoraria del Club Elisabetta Dami, scrittrice di libri per l’infanzia e soprattutto creatrice di Geronimo Stilton, da venticinque anni idolo di generazioni di bambini.

Dopo questo suggestivo momento, al termine dell’eccellente cena, in un’atmosfera di sincera amicizia fra tutti i presenti e in tutta semplicità la Presidente uscente Maria Claudia Torlasco Mastelli ha ripercorso con emozione l’anno appena trascorso ad iniziare dallo scorso passaggio di collare elencando tutti gli eventi, gli incontri e soprattutto i service realizzati con impegno ed orgoglio da parte di tutte le socie, passando quindi il testimone alla nuova Presidente Marina Remaggi Amato con la cerimonia dell’apposizione del Collare in un emozionante abbraccio.

In prosecuzione della serata la nuova Presidente ha comunicato, con entusiasmo e progettualità le linee guida del suo mandato con alcuni eventi ed appuntamenti dell’anno sociale che verrà presentando altresì il nuovo consiglio direttivo. Alla serata, oltre alle socie del Club con familiari ed amici erano presenti Renato Veruggio, Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury, Vincenzo Benza, Governatore del Distretto 108la3 Lions e Virginia Amato, Segretaria Distrettuale Rotaract Club “Distretto 2032”.

L’omaggio floreale alle due Presidenti e la rituale foto di gruppo hanno suggellato la serata, appuntamento fra i più importanti della vita del Club.