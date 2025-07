Degrado ai Tre Ponti, un nostro lettore: "Mi vergogno di essere un sanremasco"

"Buongiorno Direttore

spiace dovere sempre segnalare cose che non vanno nella nostra città, ma a volte mi vergogno di essere un sanremasco.

Questa mattina spiaggia Tre Ponti, tratto dopo Il Cubo, acqua limpida, mare calmo e...spazzatura ovunque sui pochi metri (meno di 2) disponibili a stendere un asciugamano o mettere una piccola sdraio.

Bottiglie abbandonate, cartacce, mozziconi di sigaretta, sacchetti;e tra loro la gente sdraiata.

Non ci sono bidoni per la raccolta,e nemmeno un servizio minimo di pulizia.Questa è la nostra spiaggia,questa è la nostra città! purtroppo.

MA".

Questa la mail inviata alla redazione da un nostro lettore in merito alla situazione in cui versa la zona Tre Ponti a Sanremo.