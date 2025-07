Sanità, a Bordighera è operativo l'ambulatorio di continuità assistenziale (Foto e video)

"Vi è un servizio importante all'ospedale di Bordighera. Si tratta dell'ambulatorio di continuità assistenziale" - fa sapere Roberta Zanetti, dirigente del distretto sanitario ventimigliese.

"Si trova presso la casa di comunità sita nell'area dell'ospedale Saint Charles" - sottolinea - "Un laboratorio a cui possono accedere sia i cittadini che i turisti che si trovano nella nostra zona nei giorni festivi 24 ore su 24 mentre nei giorni feriali dalle 20 alle 8".

"Non riguarda le emergenze urgenti ma le basse intensità" - afferma - "Molti la conoscono come l'ex guardia medica. Un servizio per evitare di intasare i pronti soccorsi".