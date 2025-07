Prende il via stasera da Arma di Taggia il tour di 'Balliamoci l'estate' condotto dallo showman Gianni Rossi

Prende il via, questa sera ad Arma di Taggia in piazza Chierotti, la rassegna di serate ‘Balliamoci l’estate’, volute nuovamente dopo il successo della scorsa estate con entusiasmo dall’assessore al Turismo e Manifestazioni Barbara Dumarte e condotte, come sempre, dallo showman Gianni Rossi.

L’appuntamento è fissato per tutti i mercoledì di luglio ed anche il 6, 20 e 27 agosto. Gianni Rossi presenterà anche il grande carnevale estivo di Arma di Taggia, il 19 Luglio. Quest’anno sono ben 10 le città che lo hanno voluto con ‘Balliamoci l’estate’, ovvero: Arma di Taggia, Sanremo, Andora, Diano Marina, Ventimiglia, Santo Stefano al Mare, Celle Ligure, Spotorno, San Bartolomeo al Mare e Bordighera.