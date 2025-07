Ventimiglia, Scullino: "Passerella troppo stretta, correggere subito l'errore progettuale"

"Passerella troppo stretta? Un’occasione per correggere subito un errore progettuale. In qualità di consigliere comunale, ho presentato un’interpellanza per chiedere la revisione della larghezza dell’impalcato della nuova passerella pedonale in costruzione a Ventimiglia" - afferma l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che ha presentato un'interpellanza sulla passerella.