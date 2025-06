Passerella sul Roja, Scullino scrive al Difensore civico. Di Muro: “Ha fatto una brutta figura”

Un passaggio più largo sulla passerella del Roja e una presa di posizione che è andata oltre il consiglio comunale. Il consigliere di minoranza Gaetano Scullino ha scritto al Difensore civico regionale, sollevando dubbi sulla legittimità del progetto dell’Amministrazione per la nuova infrastruttura ciclopedonale sul fiume Roja. Una mossa che ha scatenato la reazione del sindaco Flavio Di Muro, che ha replicato duramente in aula.

"Non è vero quando afferma che lei agisce nell’interesse della città e si rivolge solo a questo assise, perché ho ricevuto come copia conoscenza una sua istanza al Difensore civico regionale con la quale lamentava questa progettualità, chiedendo di intervenire, dicendo che abbiamo fatto delle procedure illegittime, che è un modo per dire fermate questa passerella", ha dichiarato Di Muro, accusando Scullino di aver scelto un canale improprio. "Per fortuna il Difensore civico le ha risposto che ha anche sbagliato ente a cui rivolgersi. Ha fatto una brutta figura".

Tutto è nato da una nuova interrogazione presentata in aula dall’ex sindaco Scullino, che ha rilanciato la sua proposta di modifica del progetto, chiedendo un allargamento dell’impalcato. "Ve lo chiedo con questa interpellanza, per l’ultima volta: confrontatevi con i tecnici affinché in corso d’opera l’impalcato della passerella si possa allargare di 1,30 metri perché, a mio parere, sarebbe un errore farla così stretta (2,70 metri)", ha affermato, sottolineando che l’intervento costerebbe circa 350mila euro in più, ma migliorerebbe la fruibilità e la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Dal canto suo, il sindaco Di Muro ha ribadito che la revisione del progetto era parte del programma con cui l’attuale maggioranza ha vinto le elezioni. Scullino, infine, ha rivendicato la scelta di rivolgersi al Difensore civico e ad altri interlocutori istituzionali: "Non ho scritto solo al Difensore civico, ma anche agli uffici e allo stesso presidente Bucci. L’ho fatto per la mia coscienza, perché volevo fare tutto il possibile affinché venisse costruita nel migliore dei modi. Non ci sono riuscito? Ne prendo atto. Ma quando si voterà per la passerella pedonale voterò a favore, non contro", ha concluso.