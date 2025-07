Grande successo per la presentazione del libro “Le Aromatiche da Bere” di Ottavia Castellaro ad Arma di Taggia.

L’edizione 2025 della rassegna, intitolata “Parole d’Autore”, organizzata dall’associazione La Luna e i Suoi Raggi con il patrocinio del Comune di Taggia, ha avuto come filo conduttore la letteratura e il suo incontro con le altre arti. Un programma ricco e variegato ha animato la manifestazione, con presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori creativi, performance teatrali, musica dal vivo e appuntamenti gastronomici.

Tra gli eventi più attesi, la presentazione del libro “Le Aromatiche da Bere” di Ottavia Castellaro ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua originalità e la capacità di unire il mondo delle erbe aromatiche alla mixology creativa e naturale. L’incontro è stato arricchito dalla partecipazione di Claudio Porchia, giornalista, scrittore e storico collaboratore del botanico Libereso Guglielmi. Insieme alla figlia del celebre “giardiniere di Calvino”, è stato inoltre presentato il volume “Ricette per ogni stagione”, recentemente ripubblicato da Semi Rurali, che raccoglie i saperi e i sapori della cucina botanica di ispirazione mediterranea.

A conclusione dell’incontro, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza multisensoriale grazie a una degustazione ispirata alle ricette del libro: protagonista indiscusso è stato lo Scarlett, un cocktail analcolico ideato da Ottavia Castellaro, perfetto esempio di “fil rouge” aromatico. Realizzato con timo, basilico, ibisco e pompelmo rosa, questo drink ha proposto un viaggio olfattivo e gustativo tra le note fresche, profonde e vibranti del Mediterraneo. Un intreccio di profumi e sapori che ha colpito e conquistato il numeroso pubblico presente, fra cui la consigliera regionale Chiara Cerri, dimostrando come le erbe aromatiche possano trasformarsi in vere protagoniste, non solo in cucina ma anche nel bicchiere.

La ricetta dello Scarlett, insieme a molte altre idee e combinazioni, si trova all’interno del libro “Le Aromatiche da Bere”, disponibile in libreria e online su Amazon.