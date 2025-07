Sanremo: lunghi ammanchi di corrente nella zona attorno al Comune, protestano i residenti della zona

Monta la protesta dei residenti del quartiere attorno al Comune di Sanremo, a ridosso di corso Cavallotti, per i continui guasti alla fornitura di corrente elettrica.

Ieri e anche questa sera salta la corrente sulla rete di E-Distribuzione. Ieri dalle 23 alle 2 e, questa sera dalle 22 con previsione di riparazione guasto alle 00.30. “Troviamo sia assurdo – ci hanno detto alcuni residenti - che in una città turistica in piena stagione estiva un quartiere sia senza luce per due sere di fila, creando enormi problemi anche perché, oltre all’assenza di luce anche gli impianti di climatizzazione per famiglie con anziani o bambini piccoli in casa non funzionano”.

Tanti i messaggi di protesta arrivati alla nostra redazione in queste due sere, visto che i residenti hanno tentato di contattare E-Distribuzione, senza fortuna.