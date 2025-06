Ventimiglia investe su passerella e servizi: oltre 600mila euro per il ponte sul Roja. Nuovi fondi per scuole, nidi e ambiente

Via libera alla variazione di bilancio e a una serie di interventi concreti per il territorio ventimigliese. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, l’amministrazione ha approvato lo stanziamento di 607 mila euro destinati alla ricostruzione della passerella ciclopedonale sul fiume Roja, crollata nel 2020 durante la tempesta Alex. Un co-finanziamento importante, che si aggiunge ai 5,7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Liguria per la realizzazione dell’opera.

L’assessore al Bilancio Milena Raco ha illustrato il quadro degli investimenti: la quota stanziata proviene dall’avanzo di amministrazione del 2024, destinato interamente a spese per investimenti. Una parte di questo fondo include anche le somme donate dal Principe di Monaco, già parzialmente utilizzate in passato per la demolizione della vecchia passerella danneggiata. La quota residua dell’avanzo libero sarà invece impiegata per interventi nelle scuole del quartiere Nervia, con particolare attenzione all’edilizia scolastica.

Durante la stessa seduta, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l'inserimento a bilancio di ulteriori 47 mila euro provenienti da avanzo vincolato. Di questi, 20 mila euro saranno destinati alla previdenza complementare degli agenti di polizia municipale, mentre la parte restante sarà impiegata per servizi turistici.

Importanti risorse arrivano anche dalla Provincia: 760 mila euro conferiti al Comune di Ventimiglia, in qualità di ente capofila del bacino ventimigliese, per promuovere progetti di raccolta differenziata e finanziare l’acquisto di una nuova pressa da installare nel centro di raccolta di Camporosso.

Altri stanziamenti sono stati inseriti nel bilancio comunale grazie a contributi ministeriali e regionali: 280 mila euro per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 24 mila euro per borse di studio regionali, 13 mila euro per la pulizia delle spiagge (ai quali si aggiungono 8 mila euro dal Comune), e 107 mila euro destinati ad aumentare i posti disponibili negli asili nido.

Dal fondo di solidarietà comunale arrivano invece 193 mila euro per il potenziamento dei servizi sociali e 21.900 euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Tra le altre voci, figurano anche 6 mila euro da parte della Provincia per lo sfalcio dell’erba e 180 mila euro di incremento per i servizi di nettezza urbana previsti per il 2025.

In chiusura, l’assessore Raco ha annunciato un nuovo progetto significativo: l’apertura di un asilo nido nei locali comunali di via Lamboglia, un tempo sede del giudice di pace. Un ulteriore tassello nel percorso di rilancio e cura del territorio.