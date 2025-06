Grande festa di sport alla seconda edizione della 'San Lorenzo Night Run' disputata nel weekend

E’ stata una grande serata di sport la “San Lorenzo Night Run”, giunta alla sua seconda edizione, che ha visto al via 120 partecipanti. La gara si è sviluppata lungo la pista ciclopedonale tra San Lorenzo al Mare, sede di partenza e arrivo, e Borgo Prino dove era stato posizionato il giro di boa. Un totale di 7 Km che gli atleti hanno percorso agevolmente, grazie anche all’orario (21:30) che ha permesso di correre con temperature non eccessive.

La gara maschile ha visto all’attacco già dalle prime battute un terzetto che poi è andato a comporre il podio finale, con Samuele D’Aguì che si è imposto sui diretti avversari grazie ad un finale in crescendo. Avvincente la sfida al femminile, con la vittoria che è stata decretata solo dopo il fotofinish. La svizzera Prisca Aeby ha infatti conquistato il primo posto dopo una volata spettacolare con Patrizia Morreale. Di seguito i risultati.

Podio maschile

1) Samuele D’Aguì in 24’32”

2) Vittorio Russo in 25’29”

3) Matteo Rolando in 25’33”

Podio femminile

1) Prisca Aeby in 32’27”

2) Patrizia Morerale in 32’28”

3) Morena Almonti in 33’52”

Podio Giovanile maschile

1) Enea Cosenza in 32’26”

2) Pietro Falchi in 38’19”

Podio giovanile femminile

1) Noemi Marvaldi in 46’44”

2) Carla Callari in 47’00”

Soddisfazione è stata espressa da Enzo Mazzarese, sindaco di San Lorenzo al Mare, che ha ringraziato gli organizzatori per aver curato ogni dettaglio della manifestazione e la Pro Loco per il pasta party finale. Il primo cittadino ha poi dato appuntamento a tutti per il prossimo 14 settembre quando, in occasione della Festa dello Sport, è in programma la 4° edizione della tradizionale San Lorenzo Run.

“Siamo molto contenti della riuscita anche quest’anno della formula notturna – ha detto l’organizzatrice Nadia Zerbone – In gara abbiamo avuto tanti atleti locali ma anche turisti che si trovavano in riviera per le vacanze e hanno approfittato per correre sulla nostra splendida ciclopedonale. Poter praticare sport è bellissimo e la corsa significa gioia e divertimento. Tutti coloro che corrono devono quindi ritenersi fortunati. Ci vediamo il 14 settembre con la San Lorenzo Run!”.