Sanremo: torna il parcheggio selvaggio in piazza Colombo, auto e moto lasciate ovunque

Torna il problema del ‘parcheggio selvaggio' in piazza Colombo a Sanremo con moto e auto che vengono lasciate in luoghi non consentiti ma che creano caos in un posto che dovrebbe essere sempre in ordine e a disposizione di cittadini e turisti.

Spesso, infatti, molti veicoli si fermano e parcheggiano in modo irregolare, senza rispettare le aree designate, creando disagi e rischi per la viabilità e la sicurezza di tutti. Una situazione che non solo ostacola il normale flusso del traffico, ma può anche mettere a rischio la sicurezza dei pedoni e degli altri automobilisti, specialmente in una zona così frequentata come piazza Colombo.

La mancanza di rispetto delle regole di parcheggio può portare a situazioni di caos e a sanzioni per i trasgressori. Le autorità locali sono consapevoli del problema e stanno cercando di intervenire per ripristinare l’ordine e garantire un utilizzo corretto degli spazi pubblici.

Tuttavia, è importante anche che i cittadini e i visitatori collaborino rispettando le norme e parcheggiando in modo corretto, per mantenere la piazza sicura e accessibile a tutti.