Sanremo: disordini nel carcere di Valle Armea, Pagani (UilPa) "Si conferma la situazione di precarietà nell'istituto"

“Le notizie che provengono dalla Casa Circondariale di Sanremo, dove ancora una volta e fino alle 3 di mattina di ieri la Polizia penitenziaria è stata duramente impegnata a placare gli animi di detenuti evidentemente in forte stato di ubriachezza (ben 4 i detenuti inviati al pronto soccorso d’urgenza), confermano la situazione di precarietà nella casa circondariale matuziana. L’allarme ha costretto il richiamo in servizio di personale di Polizia penitenziaria (circa una ventina le unità accorse di rinforzo)”.

Sono le parole di Fabio Pagani, segretario della UilPa Penitenziaria, che prosegue: “Da anni denunciamo, pressoché inascoltati, che le nostre prigioni sono piazze di spaccio e di gestione del malaffare in cui circola di tutto, dall’alcool, agli smartphone alle sostanze stupefacenti. Questo, peraltro, a dispetto del diurno sacrificio delle 36mila donne e uomini della Polizia penitenziaria che, sotto organico di 18mila unità, fanno ciò che possono in una situazione disastrata e subendo anche il caporalato di stato. Ci riferiamo ai carichi di lavoro esorbitanti: sono 16mila i ristretti in eccedenza, ai turni di servizio prolungati che raggiungono anche le 26 ore continuative, ma anche al lavoro straordinario non pagato o remunerato meno dell’ordinario. Ovvio che in queste condizioni non solo non si riesca ad adempiere efficacemente alla molteplicità delle funzioni, ma che qualcuno possa restarne vittima o approfittarne”.

Secondo Pagani la situazione di Sanremo è la punta dell’iceberg, con l’istituto fuori controllo: “Non è possibile che – prosegue - con 270 detenuti presenti ed il personale ridotto ai minimi termini, non ci sia un intervento adeguato del Provveditore, sia per lo sfollamento che per l’integrazione di organico, anche in missione. Allo stato attuale possiamo dire che Sanremo e le carceri italiane sono diffusamente illegali e non rispondono a nessuno dei presupposti giuridici per il loro mantenimento. Va immediatamente deflazionata la densità detentiva, serve potenziare compiutamente gli organici della Polizia penitenziaria nelle carceri, pure recuperando unità dagli uffici ministeriali e provveditoriali, dove spesso insistono esuberi, va assicurata l’assistenza sanitaria e vanno avviate riforme di sistema. Domani potrebbe essere troppo tardi”.