Caos nel carcere di Sanremo: risse tra detenuti. L'USPP lancia l’allarme

Notte di terrore e violenza all’interno del carcere di Sanremo, dove decine di detenuti, in gran parte ubriachi, hanno circolato liberamente tra le sezioni, scatenando gravi disordini culminati in violente risse. Il bilancio è pesante: sei reclusi feriti e trasportati d’urgenza al pronto soccorso.

A lanciare l’allarme è il Segretario Regionale dell’USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), Guido Pregnolato, che descrive una situazione ormai fuori controllo: “Il personale è costretto a turni massacranti, ben oltre le 12 ore. L’istituto è al collasso, come dimostra anche quanto accaduto a Prato appena ieri. Siamo di fronte al fallimento di un intero sistema”.

Secondo il sindacato, la situazione critica dell’istituto sanremese è nota da tempo all’Amministrazione Penitenziaria, ma nonostante le numerose denunce, nessun intervento concreto è stato messo in atto. Tra i problemi strutturali denunciati: una cronica carenza di organico, l’arrivo di molti agenti neoassunti ancora inesperti, e un modello organizzativo giudicato ormai inadeguato.

Particolarmente allarmante, sottolinea Pregnolato, è il fatto che in molte sezioni siano ormai i detenuti stessi, in funzione di “kapò”, a gestire le dinamiche interne delle celle. “Una pratica inaccettabile – afferma – che testimonia la totale assenza di controllo e la deriva dell’intero sistema detentivo”.

Il sindacato ha dunque proclamato ufficialmente lo stato di agitazione del personale e chiede l’intervento immediato del Provveditore regionale: “È fondamentale che si rechi personalmente nel carcere di Sanremo per un confronto con il personale, che lavora in condizioni estreme e inaccettabili. Occorrono misure urgenti per garantire sicurezza e dignità. Non resteremo in silenzio – conclude Pregnolato – finché non sarà ripristinato l’ordine e garantita l’incolumità del personale”.