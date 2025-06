Sanremo, camper tedesco incastrato in via Bonmoschetto: strada bloccata (Foto)

Mattinata movimentata oggi in via Bonmoschetto, a Sanremo, dove un camper con targa tedesca è rimasto incastrato nella stretta stradina che sale all’altezza del civico 25. Il mezzo, troppo largo e pesante per quel tipo di carreggiata, ha bloccato completamente il passaggio, rendendo di fatto inaccessibile la via oltre quel punto.

Al momento la polizia locale è sul posto, all'inizio di strada Bonmoschetto, per segnalare ai veicoli l'impossibilità di proseguire oltre un certo punto, in attesa dei soccorsi che dovrebbero giungere entro poco tempo (si auspica) per liberare la via.

Probabilmente a fare finire i proprietari del camper su quella strada sono state le indicazioni del navigatore GPS, che indicano la zona come una scorciatoia per raggiungere l'autostrada, senza però considerare le effettive dimensioni del mezzo: il passaggio permette effettivamente di raggiungere via Padre Semeria per poi proseguire verso il casello, ma la larghezza della carreggiata permette il passaggio solo a mezzi di dimensioni contenute.

Ora si aspetta che la strada sia liberata, mentre chi spesso utilizzava la via come scorciatoia per salire, magari in direzione Coldirodi, deve necessariamente percorrere il giro più lungo.