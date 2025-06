Ventimiglia: pubblicato l’avviso per il revisore dei conti di Civitas

Pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, sul sito del comune di Ventimiglia, per la nomina del revisore legale del conto della società partecipata Civitas S.r.l. in liquidazione.

Il revisore legale del conto della società Civitas S.r.l. in liquidazione sarà individuato tra persone con comprovata e speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa in relazione all’attività della società, e dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti ed essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità previsti dalla legge per tale figura, e meglio specificati all’interno dell’avviso.

La presentazione della domanda, usufruendo del modello debitamente predisposto e pubblicato sul sito del Comune di Ventimiglia, dovrà essere indirizzata all’indirizzo P.E.C.: comune.ventimiglia@legalmail.it .

Il termine per la presentazione della domanda di candidatura, a pena esclusione, è fissato al 30/07/2025 alle ore 12.00, data entro la quale devono essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico. Il bando al seguente link.