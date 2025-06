Sanremo: l'assemblea di Amaie Energia ha approvato l'aumento del capitale sociale pari a sei milioni di euro

L’assemblea ordinaria di Amaie Energia e Servizi ha approvato oggi l'aumento del capitale sociale, il piano economico-finanziario del Mercato dei Fiori e le linee guida del Piano Industriale 2025-2034. L’incontro ha rappresentato un momento di consolidamento del lavoro svolto negli ultimi anni, culminando nel recepimento ufficiale degli impegni già approvati dal Consiglio Comunale di Sanremo.

Tra questi, proprio l’aumento di capitale sociale pari a 6 milioni di euro: 2,3 milioni in conferimento di denaro e 4 milioni di euro in conferimenti immobiliari, attualmente in fase di perfezionamento a seguito delle necessarie perizie tecnico-amministrative. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre confermato l’avvio operativo dei progetti PNRR, in particolare quelli dedicati all’ambiente (valore circa 7,5 ml di euro, nuove ecoisole informatizzate e il centro di trasferenza in zona San Pietro il cui bando partira' a brevessimo) e il grande intervento sul Mercato dei Fiori, che prevede investimenti per 17 milioni di euro, di cui 6 milioni coperti da contributo a fondo perduto. Si tratta di impegni significativi, che pongono le basi per una nuova fase di crescita e sviluppo della società.

Amaie Energia, lo ricordiamo, è partecipata dal Comune di Sanremo, da altri 17 Comuni del comprensorio bacino-sanremese e da Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico). La societa’ e’ attiva in una pluralità di settore strategici:

- servizio di igiene urbana in 18 comuni del comprensorio Sanremese, con gestione integrata della raccolta differenziata, spazzamento e contrasto agli abbandoni

- gestione del Mercato dei Fiori di Sanremo, infrastruttura nevralgica per la filiera florovivaistica regionale e nazionale

- sviluppo e valorizzazione del Parco Costiero della Riviera dei Fiori (pista ciclopedonale 24 km da Sanremo a San Lorenzo)

- produzione di energia da fonti rinnovabili tramite la gestione di due centraline idroelettriche.

"Esprimiamo piena soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici e consulenti di Amaie - sottolinea il Cda formato dal Presidente Sergio Tommasini, Vicepresidente Fabio Finamore, Consiglieri Tiziana Ramoino, Mauro Albanese e Lilliana de Falco - dal Direttore Luca Pesce, in stretta sinergia con le controparti del Comune di Sanremo, che ha permesso di portare a compimento un percorso avviato diversi anni fa. Un ringraziamento particolare va anche al precedente Consiglio di Amministrazione e all’ex Presidente Andrea Gorlero per aver guidato la società durante le fasi precedenti, contribuendo a traghettarla con impegno e competenza. L’attuale modello dell'aumento di capitale approvato rappresenta un passaggio strategico, strutturato in modo premiante, con l’obiettivo di ridurre l’esposizione bancaria destinata a sostenere il fabbisogno di circolante legato soprattutto al Mercato dei Fiori. Rinnoviamo il nostro ringraziamento ai soci di Amaie per il sostegno e confermiamo l’impegno dell’attuale governance nel proseguire il percorso di sviluppo e rafforzamento della società, al servizio del territorio".