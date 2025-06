Rotary Club Sanremo Hanbury: emozioni, nuovi ingressi e riconoscimenti al 'Passaggio del Collare'

Si è svolta sabato scorso, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera, la conviviale del Passaggio del Collare, appuntamento più significativo dell’anno rotariano. Una serata partecipata da soci, consorti, autorità civili, rotariane e rotaractiane, aperta da un aperitivo panoramico che ha favorito convivialità e dialogo tra i tanti presenti. Il presidente uscente, Sergio Viglietti, ha aperto la serata ringraziando il suo consiglio e presentando tra gli ospiti gli assistenti del Governatore: la dottoressa Raffaella Femia, che conclude il suo incarico, e Maurizio Foglino del Rotary Club Sanremo, che subentrerà nel ruolo.

La cerimonia ha visto la spillatura di un nuovo socio, il giovane e stimato professionista Alessandro Bellanca, presentato dal socio Mirko Di Carlo, accolto con un lungo applauso da tutti i presenti. Un momento particolarmente emozionante è stato il video riepilogativo dell’anno rotariano, realizzato da Fulvio Fusini, commentato dallo stesso presidente con voce commossa. Durante la serata sono state conferite cinque onorificenze Paul Harris Fellow: al Past President Massimo Rossano, per il servizio svolto nell’anno 23/24; a Paolo Meloni, per l’impegno nella campagna “Stop HPV”; a Fulvio Fusini, per l’eccellente lavoro come braccio destro del presidente; a Gianluigi Centorame, prefetto sempre disponibile ed innovativo; e a Rino Cioffi, per il volontario contributo al ripristino del sito del Club.

Un sentito grazie e riconoscimento personale del Presidente è andato ai due Presidenti di Commissione del Club molto attivi nel Club: Carmen Lanteri e Paolo Oggero, rispettivamente responsabile della formazione dei soci e coordinatore del Club con il mondo giovanile. Un paio di omaggi floreali all’Assistente del Governatore Raffaella Femia per la vicinanza e supporto continui con il Presidente ed il Club ed a Susanna Bongiovanni Presidente del Rotary Club Lanterna di Genova per l’amicizia costruita nell’anno. A fine serata c’è stato il passaggio del collare tra Sergio Viglietti e il nuovo Presidente Renato Veruggio, suggellato da un abbraccio fraterno, simbolo di amicizia e continuità. Veruggio ha poi presentato le linee guida del suo mandato, improntato a innovazione, azione e amicizia, e ha presentato il nuovo consiglio direttivo.



A chiudere l’evento, il taglio della torta celebrativa per i 40 anni del Club, offerta dai soci fondatori del Club, Sergio Maiga, Angelo Granieri, Piercarlo Croce e Oreste Magnani: un momento simbolico che ha unito memoria, spirito di servizio e futuro. Il tocco di campana congiunto del Presidente Veruggio insieme all’ormai Past President Viglietti ed i due Assistenti del Governatore ha ufficialmente dato inizio al nuovo anno rotariano.