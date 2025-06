Ospedaletti rafforza la tutela ambientale: cinque nuove guardie in azione sul territorio

Cinque nuove figure volontarie si uniscono alla squadra del Comune di Ospedaletti per vigilare sull’ambiente e sul territorio. Si tratta di Igor Cassini, Iole Cassini, Vincenzo Fiorentino, Renato Lillo e Patrizio Mazziotti, nominati ufficialmente dal sindaco lo scorso 13 giugno come ispettori ambientali, guardie rurali e responsabili della sorveglianza dei parchi cittadini.

Le nomine arrivano grazie a una convenzione tra il Comune e l’associazione "Ambulanze Veterinarie ODV", che ha formato e assicurato i volontari. Il loro incarico durerà tre anni, con possibilità di rinnovo.

Le nuove guardie opereranno a supporto della Polizia Locale per monitorare il corretto smaltimento dei rifiuti, prevenire l’abbandono di spazzatura, vigilare sul decoro urbano, proteggere il verde pubblico e i sentieri, segnalare situazioni di degrado e tutelare gli animali. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla lotta al bracconaggio e alla collaborazione nelle iniziative ambientali promosse dal Comune.

I volontari saranno riconoscibili grazie a un’uniforme e a un tesserino identificativo, e utilizzeranno mezzi dedicati per le attività sul campo: un mezzo per il trasporto animali, un fuoristrada per i controlli nelle aree rurali, un’auto per il soccorso animale e una city car per le attività di informazione ambientale.

“Con questo progetto – commentano dal Comune – rafforziamo la presenza sul territorio e promuoviamo comportamenti più rispettosi dell’ambiente e della convivenza civile”.