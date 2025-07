Sanremo: residente di via Matteotti "Il 'salotto buono' non è più quello di una volta, servono pulizia e controlli"

Un nostro lettore, R.F., ci ha scritto per segnalare la trascuratezza di via Matteotti:

“Fino a qualche mese la pulizia fa veniva fatta con cadenza quasi giornaliera con idropulitrice durante le ore notturne ma, ultimamente non viene più fatta. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, dalla parte del teatro Ariston i lampioni si accendono alle 21 mentre da quella che va dal cinema Centrale all'hotel Nazionale non si vede fino alle 21,15. Segnalo anche le libere scorribande di biciclette con ragazzi che si divertono a impennarsi tra i pedoni e il libero accesso di monopattini elettrici, senza casco e anche in due sullo stesso mezzo, alla faccia dei chiari divieti locali e nazionali. Poi c'è la presenza massiccia a tutte le ore di venditori abusivi di merce contraffatta sempre dalla parte che va via Carli al Casinò. Infine segnalo che, dopo una certa, ora la strada diventa il regno di orde di maleducati (spesso ubriachi) che urlano, suonano musica a tutto volume e vandalizzano soprattutto le belle piante ornamentali. Tutto ciò avviene quasi tutte le notti, dal tramonto all'alba. Sarebbe a mio parere opportuno: sincronizzare l'illuminazione dell'intera via magari anticipando l'orario, riprendere a lavare la strada, mettere telecamere di sorveglianza, garantire il passaggio ripetuto di pattuglie di pubblica sicurezza dalle ore serali almeno fino all'alba, punire con intransigenza chi viola le leggi e le regole del vivere civile. Abito in via Matteotti e, dopo una certa, non ora non esco più di casa perché il centro rimane in balia di gente poco raccomandabile, non credo che sia giusto”.