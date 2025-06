Ventimiglia, la Scuola suona e pedala per l’ambiente: nasce 'Melodia in Bicicletta' (Foto)

L'I.C.1 Biancheri di Ventimiglia, sotto la direzione della DS Amalia Catena Fresta, chiude l'anno scolastico con la produzione del video musicale "Melodia in bicicletta", realizzato a conclusione di un laboratorio scolastico nato, tre anni fa per gioco, dalla necessità di lasciarsi alle spalle, a fine pandemia, quel brutto periodo.

Alcuni insegnanti di sostegno dell'Istituto, con la finalità di creare un gruppo di inclusione che coinvolgesse tutte le diversità, hanno dato il via, in questi anni scolastici, ad una serie di incontri settimanali, in aula musica, durante i quali, attraverso una didattica tra pari si creasse un clima costruttivo e festoso nello stesso tempo. In collaborazione col laboratorio di arti bianche che ha costantemente rifocillato i ragazzi con delle squisite focacce e pizze, da cui il nome del gruppo "MUSIC FOR PIZZ🍕" e col laboratorio "Video Maker" che ha curato l'immagine del gruppo e realizzato il video, i risultati non si sono fatti attendere a lungo! Numerosi sono stati i concerti tenuti dalla giovane band, grazie anche alle associazioni Abau, che ha contribuito a coltivare il talento musicale dei ragazzi, e Fiab Riviera dei Fiori che ha organizzato numerosi eventi, di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, ai quali il gruppo ha sempre partecipato.

"Melodia in bicicletta" è il titolo della canzone che, in un contesto scolastico ed educativo, si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli ascoltatori sui temi dell'ambiente e dell'Agenda 2030, in modo gioioso e spensierato.

Abau e Fiab attribuiscono un simbolico “BICI e Lode” di educazione civica ai ragazzi della giovane band che quest'anno hanno sostenuto l'esame di terza media.