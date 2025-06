Made in Taggia 2025 si conclude con il poeta Giuseppe Conte

Si conclude oggi, domenica, "Made in Taggia". Il titolo di quest'anno è ”Parole d'Autore”. Il ma, oltre alla presentazione di libri e gli incontri con scrittori, ci sono anche molti laboratori, gastronomia, teatro e musica. Fra gli ospiti di oggi, spicca la presenza del poeta e scrittore Giuseppe Conte che, alle 18, non solo si soffermerà sul suo ultimo libro "Nessuno può uccidere Medusa", uno straordinario thriller che offre ulteriori chiavi di lettura, ma anche sulla sua opera più in generale, dialogando con Marco Silvano Corradi, per mettersi infine a disposizione del pubblico che gli vorrà rivolgere domande. Insomma, un incontro con l'autore a 360 gradi. Conte, già proposto per il Premio Nobel e tradotto in 19 lingue, qualche settimana fa è stato premiato quale "Migliore poeta europeo dell'anno" a... Dubai, capitale degli Emirati Arabi.

Nella giornata inaugurale, certo non favorita dal caldo (ma dove avviene l'evento è sotto i portici di via Soleri, comunque all'ombra), fra i presenti il vicesindaco Espedito Longobardi che ha assistito anche alla presentazione del libro di Marino Magliani, "Romanzo olandese". "E' stato un piacere - parole di Longobardi - partecipare e ascoltarlo. La presentazione del suo libro, in realtà tre libri in uno, è stata molto accattivante".

Apprezzamenti anche per l'ex fotomodella (sue foto sono comparse su tutte le riviste italiane), volto televisivo e ancora influencer Katia Ferrante, oggi psicologa, che ha presentato il suo libro "Seduzione sesto senso".

Oggi si comincia alle 17 e si finisce alle 20, si riprende alle 21 e si finisce alle 23.

Questo il programma dettagliato della manifestazione organizzata dall'associazione tabiese "La Luna e i Suoi Raggi", presieduta da Angelo Cirimele, con il supporto del Comune.





LABORATORI (Adulti-Bambini, gratuiti)

“Il gigante Orione” con Mariella Pezzarossi e Marisa Fogliarini Relatore Piero Farina (Via Soleri) (B)

“Lupo Ugo e la quercia magica” con M. Cristina Bertolino Illustratrice Silvana Mazzaro (Via Soleri) (B)

“Sac the Sac. Nella terra del sorriso” con Elisabetta e Federico(Via Soleri) (B)

“Il consiglio segreto delle erbe selvatiche” con Emanuela Polidori (Via Soleri) (B)

L' Incantastorie... con Daniel Delministro (Itinerante: ritrovo Chiesa dei Bianchi) (B)

POETI – SCRITTRICI – SCRITTORI





SALOTTO ANTEA

Ore 17,15 – Chiara Torredoro e Fabio Acquista “La poesia dell'istante” (Ed. Antea)

Ore 17,50 – A. Maria Acquista e Maddalena Garibaldi “La ragazza del bergamotto) (Ed. Antea)

Ore 18,30 – Fulvia Alberti “Nelle pieghe del tempo” (Ed. Antea)

FONDAZIONE ROVERA

Ore 17,30 - Francesco Schianchi “L'origine della bellezza” (Ed. Antea)

Ore 18,30 - Monica Castello “Le città che si guardano” (Ed. Leucotea)

SALOTTO A

- Ore 18,00 – Giuseppe Conte Incontro con l'Autore che dialogherà con il giornalista Marco S. Corradi e letture dell'attrice Graziella Tufo.

Ore 18,45 - M. Giulio Geluardi “Farfalle di pietra” (Ed. Fusta) Relatore Marco S. Corradi

SALOTTO B

Ore 17,30 - Gianmarco Parodi e Luca De Vincentiis2 Scontro/incontro tra due autori di poesie.

Ore 18,30 – Lilia De Apollonia “La regina filantropa e l'imperatrice”(Ed. Sagep)

SALOTTO DEL GUSTO - Piazza Cavour

- Ore 18,00 - Tanja Guglielmi e il curatore Claudio Porchia “Ricette per ogni stagione ” di Libereso Guglielmi (Ed. SemiRurali)

- Ore 18,45 Ottavia Castellaro “Erbe aromatiche ” (Ed. Trento) Relatore Claudio Porchia

Al termine degustazione cocktail con appetizer, ispirati alle erbe e fiori

di Libereso Guglielmi.