A Bussana cena-evento con i ragazzi di Angsaimperia

Un’occasione per celebrare l’estate, ma soprattutto per far conoscere un progetto che unisce inclusione, formazione e amicizia: lunedì 30 giugno, presso il Risto-bar&Grill Impekabile (al km 13 della pista ciclabile di Bussana), si terrà una cena-evento organizzata da Angsaimperia, sede provinciale di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

Protagonisti della serata saranno i ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione del progetto “RistorABILMENTEpronti”, un’iniziativa fortemente voluta da Angsaimperia e resa possibile grazie alla collaborazione entusiasta di Pek di Cosmo e del suo staff. Non si è trattato solo di un laboratorio formativo, ma di un percorso umano che ha creato legami profondi tra i giovani partecipanti e il personale del locale, dando vita a una bellissima amicizia.

Durante la serata, gli ospiti potranno gustare una cena preparata e servita dai ragazzi stessi, che metteranno in pratica quanto appreso durante i mesi di formazione. Sarà anche l’occasione per salutarsi prima della pausa estiva e dare appuntamento alla seconda edizione del progetto, prevista per il prossimo anno, ancora più strutturata e coinvolgente.

La prenotazione è obbligatoria entro domenica 29 giugno, contattando il numero 347 4747441.

Angsaimperia invita tutti a partecipare numerosi per condividere una serata all’insegna dell’inclusione, della gioia e della solidarietà.