'Macaco' di Simone Torino Chiude gli Itinerari di Letteratura a San Biagio della Cima

Questa sera, sabato 28 giugno, alle ore 21.15, sulla terrazza del centro polivalente 'Le Rose a San Biagio della Cima, avrà luogo l’ultimo appuntamento degli itinerari di Letteratura 2025, organizzati dall’associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con il Comune di san Biagio della Cima.

Verrà presentato il libro “Macaco” di Simone Torino, Einaudi Editore. L’autore dialogherà con Claudio Panella

Di questo romanzo Viola Ardone ha detto: «Una storia semplice che commuove e fa ridere, con parole affilate come colpi di zappa». Si tratta di un romanzo in qualche modo vecchia maniera, come da tempo non se ne scrivevano più in Italia, con una lingua di grande efficacia ed attenzione, modellata con la sapienza ancestrale con cui si assestano i colpi di bidente, che non ha paura di rimettere in campo, ancora una volta, il grande tema del lavoro e del mondo rurale.

Simone Torino è nato nel 1979 ad Aosta. Nel corso degli anni ha fatto molti lavori - dal bracciante agricolo all'operaio al postino all'assistente per ragazzi con disturbo dello spettro autistico - senza mai smettere di scrivere, soprattutto racconti e poesie. Nel 2012 ha pubblicato per End edizioni il racconto lungo L'anno delle B. Nel 2024, con Macaco (Einaudi 2025), ha vinto il Premio Italo Calvino.