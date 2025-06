Successo per la delegazione matuziana con Barbara Borsotto, Graziella Tufo e Marco Corradi a Luino

Successo per la mini-delegazione rivierasca con Barbara Borsotto, di Sanremo, Graziella Tufo di Taggia e Marco Silvano Corradi di Taggia a Luino dove hanno preso parte a un importante evento su moda e pittura. La stilista Borsotto, titolare dell'atelier e della linea Daphné di Sanremo, ha tenuto una apprezzata conferenza sulla sua casa, la madre, i vestiti creati e i suoi foulard che oggi sono esportati in molte parti del mondo. Graziella Tufo e Marco Silvano Corradi si sono esibiti in un applauditissimo "Mi chiamavano Modì", pièce teatrale, scritta dal secondo, sulla drammatica vita di Amedeo Modigliani e la compagna Jeanne Hebuterne.

Sono intervenuti anche Paolo Oldani, che creava le camicie della linea Ferré, e l'atelier di Eufemia Borraccia Brancato con il figlio Mario, che ha vestito grandi della danza e della lirica, da Pavarotti alla Fracci. Tra i costumi disegnati anche quelli per lo spettacolo "Houdini" la cui prima mondiale ha avuto luogo qualche settimana fa proprio a Sanremo. Ed è stato ricordato, con una mostra Matteo Laganà, importante pittore milanese da poco scomparso. Sono state presentate opere di Marika Laganà (figlia di Matteo) e Italo Corrado (questi due artisti espongono opere negli alberghi sanremesi Miramare e Des Anglais), e quindi di Pier Marcello Castelli, Eleonora Buonfino, Pietro Giordano, Adele Cossi, Maurizio Boscheri, Cristina Dicembrino, Chiara Spaggiari e Riccardo Gallione

L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale Le Sempiterne, presieduta da Simona Fontana. "L'asse - spiega quest'ultima - sul triangolo Milano-Sanremo-Luino continua a dare frutti. Ora stiamo valutando nuovi impegni a Sanremo e Milano". Così Marco Silvano Corradi: "Bellissima esperienza in luoghi meravigliosi incontrando vecchi e nuovi amici. Oltre alla fantastica Simona Fontana, Paolo Oldani, Marika Laganà, l'onorevole Andrea Pellicini e, ancora, Manuel Gervasoni, che mi ha intervistato nella sua meravigliosa villa Il Motto di Tommy, Roberto Sculati e Mario Brancati".

Barbara Borsotto la settimana prima era in Calabria ritirare un premio, poi ha risalito tutta l'Italia fin quasi alla Svizzera mentre questo weekend è a Parigi per un evento legato alla moda.

Nella foto: Barbara Borsotto, Simona Fontana, Marco Silvano Corradi e Graziella Tufo