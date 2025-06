Stregati dalle Stelle" incanta il pubblico a Triora (Foto)

Venerdì 27 Giugno, il suggestivo borgo di Triora ha ospitato l'evento "Stregati dalle Stelle", una serata unica nel suo genere che ha attirato un pubblico numeroso e appassionato. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Triora, ha fuso storia, mistero e la grandezza del cosmo in un'atmosfera magica.



La serata è iniziata con una visita al Museo di Palazzo Stella, dove i partecipanti si sono immersi nelle affascinanti storie legate a questo antico borgo. Successivamente, il gruppo si è spostato verso i suggestivi ruderi dell'antico castello, dove li attendeva un magnifico cielo sereno.



Sotto la volta celeste, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di osservare il cielo stellato sia a occhio nudo che attraverso i telescopi. Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, è stato possibile ammirare in tutto il suo splendore la Via Lattea, insieme a numerose stelle e costellazioni.



Gli esperti di Stellaria presenti hanno guidato il pubblico alla scoperta delle meraviglie che popolano il cielo notturno, approfondendo il legame che, attraverso i secoli, ha unito l'osservazione degli astri all'immaginario della stregoneria e alla perenne ricerca umana di significato nell'universo. L'evento ha rappresentato un'occasione unica per esplorare il cielo stellato da una prospettiva davvero suggestiva, unendo antiche leggende a moderne conoscenze scientifiche.



L'evento si ripeterà Sabato 2 Agosto. La partecipazione all'attività ha un costo di €10, a cui si aggiungono €6 per la visita al museo. La

prenotazione è obbligatoria.

(Foto di Christian Flammia)