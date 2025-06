Pastasciutta Antifascista a Carpasio: un ponte tra memoria e attualità domenica 20 luglio

Tutto pronto per la quarta edizione della Pastasciutta Antifascista a Carpasio che si svolgerà domenica 20 luglio a Carpasio e precisamente in Frazine Costa dove è ubicato il Museo Della Resistenza meta di moltissimi visitatori provenienti da tutte le parti d'Italia e dall'Estero. Anche quest'anno il programma sarà ricco di eventi anche per celebrare in maniera solenne gli 80 anni dal termine del Secondo Conflitto Mondiale e per ricordare gli attuali scenari di guerra che contribuiscono allo spostamento di intere popolazioni in cerca di pace nella nostra Europa ma che il più delle volte trovano muri e intolleranza. Tutti sono invitati in Frazione Costa di Carpasio per fare memoria.