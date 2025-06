Vallecrosia dice addio a un pezzo di storia: chiude il negozio di Salvatore Ravolgi

Si è svolta oggi a Vallecrosia una breve ma toccante cerimonia in occasione della chiusura dello storico esercizio cittadino di Salvatore Ravolgi, che per 45 anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale.



A rendere omaggio all’attività e al suo lungo percorso imprenditoriale sono intervenuti il Sindaco Fabio Perri, assieme ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, che ha consegnato una targa di ringraziamento, e il Consigliere regionale Veronica Russo, presente per testimoniare l’importanza sociale ed economica delle realtà locali nel tessuto urbano ligure.

"Un’attività che ha accompagnato generazioni e che oggi salutiamo con gratitudine e affetto – ha dichiarato il sindaco Perri –. Un grazie sentito per l’impegno, la professionalità e l’accoglienza dimostrati in questi lunghi anni".