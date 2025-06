Rotary Club Sanremo: Stefania Sandra Succede a Ettore Guazzoni nella Storica Cerimonia del Passaggio del Collare

Giovedì 26 giugno il Club si riunito per il tradizionale e suggestivo “passaggio del collare” tra il nostro Ettore Guazzoni e la nostra Stefania Sandra. Le temperature al di sopra della media hanno fatto apprezzare la terrazza del Roof Garden del Casinò di San Remo alla presenza di numerosi soci, famigliari, del Sindaco di Sanremo, di Autorità rotariane tra le quali il nostro Maurizio Foglino - assistente del Governatore per il nuovo anno rotariano. Il presidente uscente ha riassunto quanto realizzato sotto la sua presidenza e successivamente ha passato il “collare” a Stefania Sandra. Questa presidenza per il Club di Sanremo è particolarmente significativa perché, per la prima volta a Sanremo, viene affidata ad una donna. E’ stata quindi presentata da quest’ultima la squadra che la affiancherà nel portare avanti, con iniziative di vario tipo, i principi che animano il Club. Dopo i ringraziamenti di rito e le foto con le autorità locali e rotariane, i due presidenti si sono complimentati con la nostra socia Carolina Cuzzoni per la recente nomina. In chiusura, che vogliamo ricordare con piacere, il messaggio di augurio, per il nuovo anno rotariano , inviatoci dall’assistente uscente del Governatore, Raffaella Femia, assente per coincidenti impegni di Club.