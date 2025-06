Sanremo al centro esprime soddisfazione per il termine dei lavori a Pian di Poma

Il gruppo consiliare Sanremo al Centro, con Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea, esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori di Pian di Poma.

Un progetto PNRR da oltre 2,5 milioni di euro avviato nel 2022, il primo in assoluto, per riportare l'area di Pian di Poma a un alto livello di servizi offerti, con il rifacimento totale degli spogliatoi secondo i moderni standard Coni e del campo a 9, che segue di un paio di anni il rifacimento totale del campo a 11. Un altro progetto pensato, voluto e finanziato dall'amministrazione Biancheri che arriva oggi a conclusione contribuendo al miglioramento della città, in attesa si concludano i restanti lavori sul PNRR delle scuole, sul centro storico con il Pinqua e sulle tante altre progettualità lasciate in eredità. Si ringraziano il sindaco, gli assessori e gli uffici competenti per la positiva conclusione dei lavori.