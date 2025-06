Ventimiglia Alta, cambia la viabilità per la stagione estiva: 30 nuovi parcheggi in via Verdi

Cambia la viabilità in Via Verdi, a Ventimiglia Alta, per la stagione estiva. In particolare, sono stati ricavati trenta nuovi parcheggi nella corsia lato mare di Via Verdi compresa tra salita alla Colla e passeggiata alla Colla.

La nuova ordinanza di viabilità (210/2025) prevede:

Ø Per i veicoli provenienti dal Borgo e diretti verso la Francia: obbligo di svolta a destra su salita alla Colla. Da li proseguire lungo passeggiata alla Colla e, dal segnale di stop, svoltare a destra su via Verdi verso Corso Toscanini;

Ø Per i veicoli provenienti dal Borgo e diretti verso il Centro storico: obbligo di svolta a destra su salita alla Colla. Da li svoltare a destra verso via Porta nuova;

Ø Per i veicoli provenienti da Corso Toscanini e diretti verso il centro cittadino: obbligo di percorrenza a scendere nella corsia lato monte;

Ø Istituito senso unico di percorrenza in passeggiata Colla a salire in direzione ponente;

Ø Divieto di transito su via Verdi ai veicoli superiori a 3,5 Tonnellate.

“Si tratta di un provvedimento adottato per limitare al massimo i disagi alla viabilità e al traffico e che consentirà di sfruttare la particolare conformazione di Ventimiglia Alta per creare nuovi stalli mantenendo il doppio senso di circolazione – spiega il Vicesindaco Marco Agosta. Tale modifica è adottata in via sperimentale fino alla fine dell’estate. Verificheremo l’impatto sul traffico e decideremo se proseguire o interrompere la sperimentazione”.

“Di concerto con il Comitato di Quartiere, i cittadini e gli esercenti del centro storico abbiamo deciso di modificare la viabilità per venire incontro alle esigenze di turisti, residenti e commercianti, stante la cronica carenza di posti auto – dichiara il Consigliere delegato al Centro storico, Franca Bonadonna. Siamo certi che la sperimentazione andrà a buon fine e che questi nuovi posti auto rappresenteranno una boccata d’ossigeno per un quartiere in grande sviluppo”.