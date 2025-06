Le docce della spiaggia di Camporosso diventano opere d’arte grazie agli alunni della primaria “Lucia Corna” (Foto)

A Camporosso Mare, le docce sulla spiaggia comunale si sono trasformate in vere e proprie installazioni artistiche grazie alla creatività e all’impegno degli alunni e delle alunne della scuola primaria “Lucia Corna”. I bambini hanno infatti decorato i pali di sostegno dei doccioni con mattonelle in resina realizzate a mano, utilizzando rifiuti raccolti proprio sulla spiaggia.

Le opere fanno parte del progetto di educazione ambientale “Eco Cammino”, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento della Bandiera Verde dalla FEE (Foundation for Environmental Education), attestando l’impegno del Comune e delle scuole per la sostenibilità e la tutela del territorio.

Il Comune ringrazia con affetto i giovani artisti per la loro sensibilità e partecipazione, così come le insegnanti e il dirigente scolastico per aver sostenuto il progetto. Un plauso anche agli operai comunali che hanno curato l’installazione delle docce, valorizzandola con un tocco di gusto artistico.

Infine, l’Amministrazione lancia un appello ai bagnanti: fare docce brevi, evitare l’uso di shampoo, saponi, bagnoschiuma o oli, per rispettare l’ambiente e preservare l’acqua, bene sempre più prezioso.