Sanremo: da lunedì prossimo il via ai festeggiamenti parrocchiali di San Siro sul tema 'Pellegrini di speranza'

L’estate sanremese entra nel vivo anche grazie ad una settimana ricca di eventi organizzati dal Comitato Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro, dal 30 giugno al 7 luglio. Il tema dell’anno 'Pellegrini di Speranza' si incanala nel solco giubilare, tanto caro all’amato Papa Francesco, e vuole presentare una realtà positiva e ottimista. Il 30 giugno si inizia con la consueta 'StraSan Siro' che si snoderà per le strade cittadine con due distinti percorsi: uno accessibile a tutti, da 1 a 99 anni, l’altro più impegnativo, destinato ad atleti esperti; non mancheranno medaglie e coppe per i vincitori.

Martedì 1° luglio si terrà la serata giochi di società, già proposta lo scorso anno e che tanto successo ha riscosso: sarà possibile cimentarsi in giochi tradizionali (Monopoli, Cluedo …) o decisamente nuovi (Dixit, Bang, Vudù …). Anche questa serata è rivolta a grandi e piccini che potranno giocare e divertirsi insieme. Il 2 luglio la piazza presenterà ai più piccoli una doppia offerta: si parte con l’ineguagliabile Mago Sasà che stupirà tutti con i suoi giochi di prestigio e a seguire verrà proiettato il film di animazione Kung Fu Panda 4. Divertimento assicurato per i piccoli dunque, e anche per chi piccolo non è più.

La serata pubblica, il 3 luglio, vedrà la presenza vivace ed esplosiva di Andrea Caschetto 'Mr Smile', un giovane testimone di speranza che dopo una tragica e particolare vicenda personale, è stato capace di rialzarsi e dedicare la sua vita agli altri, specialmente ai bambini negli orfanotrofi di tutto il mondo. La serata, a cui è invitata tutta la cittadinanza, sarà aperta dal Coro diocesano e verrà arricchita da intermezzi musicali alla chitarra grazie al Maestro Paolo Crespi.

Sicuramente il clou dei festeggiamenti saranno le serate del 4 e 5 luglio dedicate alla Sagra: bruschette, pasta alla San Siro, rostelle, salsicce, condiglione, frittura di totani con verdure, patate fritte, bibite, birra e vino, anguria… Il tutto verrà servito comodamente ai tavoli grazie alla disponibilità di decine di volontari che ogni anno rinnovano con sollecitudine il loro mettersi a servizio per la riuscita della manifestazione. Le due serate saranno allietate dall’orchestra Rita e gli Evergreen e, ovviamente, sarà possibile ballare in piazza. Con l’avvicinarsi della festa di San Siro ci sarà anche un momento spirituale dedicato, durante il triduo in preparazione alla ricorrenza del patrono e lunedì 7 luglio si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, S.E. Mons. Antonio Suetta.

I festeggiamenti si concluderanno con le premiazioni, l’accensione del 'Fughetu de san Scì', l’offerta delle 'mescie' da parte della Famija Sanremasca e la coinvolgente preghiera intorno al fuoco.