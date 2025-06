Sanremo: a luglio torna all'Anfiteatro San Costanzo il 'Cinema sotto le stelle', 19a edizione della rassegna cinematografica a ingresso gratuito

Torna giovedì 3 luglio (ore 21.15) in Anfiteatro San Costanzo, nel centro storico di Sanremo, il “Cinema sotto le stelle”, diciannovesima edizione della rassegna cinematografica all’aperto organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Sette film per sette serate – tutte a partecipazione libera e gratuita per il pubblico – in programma dal 3 luglio al 28 agosto, per un appuntamento ormai entrato a tutti gli effetti nella consuetudine delle estati sanremesi. Confermata anche quest'anno la location dell'Anfiteatro San Costanzo, nel centro storico della Pigna di Sanremo.

Per l'estate 2025 Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni hanno scelto un programma di film legati alla musica, con lo slogan “Una musica può fare...”, filo rosso che lega i sette titoli, accomunati da un forte legame con il mondo della musica e dell’arte, pur esplorato con registri stilistici molto diversi tra loro. Si va da film d’animazione d’autore a biopic musicali, da commedie brillanti a storie di rivalsa: pellicole pensate per coinvolgere un pubblico trasversale attraverso storie che parlano di musica, creatività, ironia e passione.

Il via, giovedì 3 luglio, con “Allegro non troppo” (1976), un capolavoro dell’animazione italiana, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto e ispirato al celebre “Fantasia” di Disney, in cui si fondono musica classica e satira. L'omaggio a Bozzetto, regista, animatore e disegnatore tra i più importanti del nostro Paese, in un trait d'union tra le due rassegne, proseguirà, poi, dopo pochi giorni, domenica 6 luglio, anche all'Auditorium Alfano della città dei fiori con il concerto “Allegra Fantasia” dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, evento inaugurale del cartellone “Sanremo Summer Symphony”.

La pellicola della settimana a seguire sarà “School of rock”, giovedì 10 luglio, commedia del 2003 firmata da di Richard Linklater. Jack Black, nei panni di un musicista fallito che si finge insegnante, trasforma una classe di bambini di un istituto d'élite in una vera rock band. Un manifesto all’energia contagiosa della musica.

Terzo film in calendario (giovedì 17 luglio) sarà “La vera leggenda di Tony Vilar”, mockumentary del 2006 (dall'inglese mock documentary, letteralmente "falso documentario") ironico e nostalgico che segue le tracce di un cantante italoamericano scomparso nel nulla, tra realtà e finzione, mito e memoria. La proiezione sarà impreziosita dalla presenza del protagonista, l'attore e cantautore Peppe Voltarelli, e del regista, Giuseppe Gagliardi.

Si ispira ad una storia vera, “Marguerite” (2025) di Xavier Giannoli. La pellicola di giovedì 24 luglio racconta la vita di una aristocratica e appassionata d’opera e stonata, ma convinta del proprio talento. Un ritratto commovente e surreale sulla forza dell’illusione e sul desiderio di essere amati.

Dopo una pausa nella programmazione di alcune settimane, si riprende mercoledì 13 agosto (eccezionalmente di mercoledì, per non sovrapporsi ad altri eventi del Ferragosto) con “Walk the line – Quando l'amore brucia l'anima” (2005) firmato da regista James Mangold. Un potente biopic dedicato alla vita del cantautore Johnny Cash, rivoluzionario innovatore dalla voce tenebrosa, e alla sua turbolenta storia d'amore con June Carter. Protagonisti straordinari Joaquin Phoenix (Cash) e Reese Witherspoon (Carter), quest'ultima vincitrice del Premio Oscar 2006 come Miglior Attrice.

Un ex direttore d’orchestra, Andreï Filipov, deposto dalla politica di Brežnev e derubato della bacchetta, cerca riscatto mettendo insieme un improbabile ensemble composto principalmente da musicisti ebrei, per un concerto al Théâtre du Châtelet di Parigi. “Il concerto” (2009), sul grande schermo giovedì 21 agosto, è firmato da Radu Mihăileanu, già regista del fortunato “Train de vie”: una sinfonia cinematografica che unisce commedia e dramma, memoria storica e speranza.

Chiude il calendario, giovedì 28 agosto, “TÁR” (2022). Un’opera intensa e raffinata che esplora le dinamiche del potere, del genio e della caduta, nella figura complessa di una celebre musicista e direttrice d’orchestra, Lydia Tár. Un film affilato, candidato a 6 Premi Oscar, tra cui quelli per la Migliore Attrice Protagonista (Cate Blanchett), per la Migliore Regia (Todd Field) e per il Miglior Film.

L’ingresso al “Cinema sotto le stelle” è libero e gratuito. Le proiezioni sono alle ore 21.15 (o poco oltre, attendendo l'imbrunire). Informazioni sulla pagina Facebook Pigna Mon Amour e sul sito delle manifestazioni del Comune di Sanremo sanremoliveandlove.it

LA PROGRAMMAZIONE

giovedì 3 luglio: “Allegro non troppo”

giovedì 10 luglio: “School of rock”

giovedì 17 luglio: “La vera leggenda di Tony Vilar”

giovedì 24 luglio: “Marguerite”

mercoledì 13 agosto: “Walk the line – Quando l'amore brucia l'anima”

giovedì 21 agosto: “Il concerto”

giovedì 28 agosto: “TÁR”

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto economicamente anche dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2025 della Città dei Fiori.