Taggia: 'Progettiamo il futuro' dopo il Consiglio "Una sola certezza, il ponte verrà demolito, rimaniamo inquieti"

“Il consiglio comunale straordinario ci restituisce una sola certezza: il ponte verrà demolito. E ci lascia un profondo senso di inquietudine”. Interviene in questo modo il gruppo consiliare di opposizione a Taggia ‘Progettiamo il futuro’.

“Non ci ha rassicurato il Sindaco – prosegue - preso più a giustificare, con tanto di slide, che l’opera non rappresenti solo una futura opportunità di investimento edilizio nella zona, ma un intervento epocale di messa in sicurezza di quel territorio. Non ci ha rassicurato la consigliera regionale Cerri, quasi più preoccupata di elogiare l’assessore regionale Giampedrone che a fornire informazioni e soluzioni utili alla discussione. Non ci ha rassicurato il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Longobardi. Magari leggeremo qualcosa di interessante dai suoi prossimi interventi sui social”.

“Alla fine – termina il gruppo di minoranza - dopo circa tre ore di discussione e confronto, siamo usciti dall’aula consiliare con una certezza e tanti dubbi: sulla passerella, sulla viabilità alternativa della ciclabile, sulla fognatura, sui ritardi sul cronoprogramma delle opere. Sabato prossimo qualcuno riaprirà la pista ciclabile e il 1° settembre verrà chiusa nuovamente per abbattere il ponte. Restiamo inquieti. Inquieti di fronte ad una ‘politica sorda’ davanti ai problemi dei cittadini”.